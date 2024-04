La Soluzione ♚ Nino musicista La definizione e la soluzione di 4 lettere: Nino musicista. ROTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. nino musicista: Geografia Rota d'Imagna – comune italiano in provincia di Bergamo

– comune italiano in provincia di Bergamo Rota Greca – comune italiano in provincia di Cosenza

– comune italiano in provincia di Cosenza Rota – comune spagnolo

– comune spagnolo Rota – isola dell'arcipelago delle Marianne

– isola dell'arcipelago delle Marianne Rota – nome medievale di Bagnoregio, in Lazio

– nome medievale di Bagnoregio, in Lazio Rota o Castello di Rota – piccolo borgo nel comune di Tolfa, in Lazio Persone Amos Rota (1970) – ex mezzofondista italiano

(1970) – ex mezzofondista italiano Andrea Rota (1553 ca.-1597) – compositore italiano

(1553 ca.-1597) – compositore italiano Battista Rota (1932-2018) – calciatore ed allenatore italiano

(1932-2018) – calciatore ed allenatore italiano Berardino Rota (1509-1575) – poeta napoletano

(1509-1575) – poeta napoletano Davide Rota (1959-2014) – scrittore e attore italiano

(1959-2014) – scrittore e attore italiano Francesco Rota (1870-1957) – uomo politico italiano

(1870-1957) – uomo politico italiano Giacomo Rota (1836-1889) – cantante triestino

(1836-1889) – cantante triestino Gian-Carlo Rota (1932-1999) – matematico e filosofo italiano naturalizzato statunitense

(1932-1999) – matematico e filosofo italiano naturalizzato statunitense Giovan Battista Rota (...-1786) – storico italiano

(...-1786) – storico italiano Giovanni Battista Rota (1834-1913) – vescovo cattolico italiano

(1834-1913) – vescovo cattolico italiano Giuseppe Rota (1720-1792) – presbitero, letterato e poeta in bergamasco italiano

(1720-1792) – presbitero, letterato e poeta in bergamasco italiano Giuseppe Rota (1822-1865) – ballerino e coreografo italiano

(1822-1865) – ballerino e coreografo italiano Giuseppe Rota (1836-1911) – compositore e maestro di canto italiano

(1836-1911) – compositore e maestro di canto italiano Giuseppe Rota (1860-1953) – ingegnere e generale italiano

(1860-1953) – ingegnere e generale italiano Giuseppe Rota (...-1880) – latinista italiano

(...-1880) – latinista italiano Italo Rota (1953-2024) – architetto, scenografo e designer italiano

(1953-2024) – architetto, scenografo e designer italiano Lazaros Rota (1997) – calciatore greco

(1997) – calciatore greco Lorenzo Rota (1818-1855) – botanico italiano

(1818-1855) – botanico italiano Lorenzo Rota (1995) – ciclista su strada italiano

(1995) – ciclista su strada italiano Marco Rota (1942) – fumettista italiano

(1942) – fumettista italiano Martino Rota (1531-1586) – incisore e pittore italiano della Dalmazia

(1531-1586) – incisore e pittore italiano della Dalmazia Nino Rota , all'anagrafe Giovanni Rota Rinaldi (1911-1979) – compositore italiano

, all'anagrafe (1911-1979) – compositore italiano Pamela Rota (1975) – conduttrice televisiva, showgirl e modella italiana

(1975) – conduttrice televisiva, showgirl e modella italiana Paola Rota (1968) – conduttrice televisiva italiana

(1968) – conduttrice televisiva italiana Pietro Rota (1805-1890) – arcivescovo cattolicoitaliano

(1805-1890) – arcivescovo cattolicoitaliano Pietro Rota (1846-1875) – economista italiano

(1846-1875) – economista italiano Sigismondo Brandolini Rota (1823-1908) – ecclesiastico italiano

(1823-1908) – ecclesiastico italiano Simone Rota (1986) – calciatore filippino

(1986) – calciatore filippino Valerio Rota (1662-1730) – vescovo cattolico italiano

(1662-1730) – vescovo cattolico italiano Vincenzo Rota (1703-1785) – letterato ed ecclesiastico italiano Edifici Palazzo Rota – edificio napoletano

– edificio napoletano Monastero di Santa Caterina della Rota – monastero di Radicondoli (Siena)

– monastero di Radicondoli (Siena) Cisternino di Pian di Rota – costruzione storica di Livorno Altro Rota – cognome italiano

– cognome italiano Rota – vulcano del Nicaragua

– vulcano del Nicaragua Tribunale della Rota Romana – tribunale della Curia Romana, noto come "Sacra Rota"

– tribunale della Curia Romana, noto come "Sacra Rota" Rota fiorentina – tribunale della repubblica di Firenze, noto precedentemente come "Consiglio di giustizia"

– tribunale della repubblica di Firenze, noto precedentemente come "Consiglio di giustizia" Sacra Rota di Macerata – tribunale di Macerata istituito nel 1589

