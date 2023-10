Indica vini di ottima qualità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica vini di ottima qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DOC

Significato/Curiosita : Indica vini di ottima qualita

Che indica sia la tipologia del vino sia il livello di qualità nella classificazione dei vini. negli stati uniti d'america il table wine indica principalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

