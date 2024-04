La Soluzione ♚ Un attrazione al luna park

La definizione e la soluzione di 11 lettere: Un attrazione al luna park. OTTOVOLANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su un attrazione al luna park: Con il termine montagne russe, o ottovolante (nei paesi anglofoni roller coaster e in Russia montagne americane), si intende un'installazione tipica dei luna park e dei parchi di divertimento. Consiste in una sorta di ferrovia in miniatura, il cui tracciato è composto da repentine salite e discese, curve paraboliche e, nei tipi più moderni, anche evoluzioni particolari. Il treno, composto unicamente da sedili e protezioni per gli ospiti, sfreccia a gran velocità sul percorso, portando, in alcuni modelli, gli ospiti anche a "testa in giù". Le montagne russe sono le attrazioni simbolo dei parchi di divertimento, sia per la loro imponenza, sia per la loro capacità di attrazione verso una grande fascia di ospiti.

Altre Definizioni con ottovolante; attrazione; luna; park;