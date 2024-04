La definizione e la soluzione di 11 lettere: È assoluta nell asso. SUPERIORITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un caccia da superiorità aerea è progettato per entrare nello spazio aereo nemico e conquistarlo come mezzo per stabilire il totale dominio sull'aviazione nemica. I caccia di questa categoria sono progettati principalmente per ingaggiare efficacemente i caccia avversari, più che altri tipi di aereo, benché alcuni di loro possano avere un ruolo secondario come aereo da attacco al suolo.

superiorità f inv

caratteristica di chi è superiore per qualità (per estensione) riscontrare favore o trovare vantaggi con molte persone ed in molte cose la superiorità dell'ultimo impiego rispetto al precedente è indubbia

Sillabazione

su | pe | rio | ri | tà

Pronuncia

IPA: /superjori'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale superioritas, derivazione del latino classico superior ossia "superiore"

Sinonimi

supremazia, egemonia, preminenza, prevalenza, maggiore quantità, qualità migliore, maggiore capacità, potenza maggiore

Contrari

inferiorità

