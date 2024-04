La Soluzione ♚ Alberi resinosi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Alberi resinosi. LARICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su alberi resinosi: Larix è un genere di conifere appartenenti alla famiglia delle Pinaceae. Vi appartengono i larici, con l'unica specie europea presente in Italia: Larix decidua Miller. Nella flora spontanea italiana ed europea i larici sono le uniche conifere le cui foglie non sono persistenti (non sono sempreverdi e quindi cadono in autunno e inverno), anche se nel mondo esistono altri generi di gimnosperme a foglie caduche. Altre Definizioni con larici; alberi; resinosi; Relativi a una nota malattia detta paludismo; Alberi natalizi; Alberi da appartamento; Antiche navi da guerra a tre alberi; Cerca altre soluzioni cruciverba

Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.