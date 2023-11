La definizione e la soluzione di: È spesso sormontato da una gru. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Centrale, dell'altezza dei muri interni e del diametro della cupola, in modo da avere un cubo immaginario sormontato da una semisfera. a questa struttura vanno... Il cantiere (dal latino cantherius, "cavallo castrato", passato poi a significare "cavalletto di sostegno") è un'area di lavoro temporanea nella ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Si gustano spesso con la panna; Mancano spesso sul posto di lavoro; È sormontato da un tabernacolo;

Cerca altre Definizioni