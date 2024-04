La Soluzione ♚ Il sipario in gola La definizione e la soluzione di 11 lettere: Il sipario in gola. EPIGLOTTIDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su il sipario in gola: L'epiglottide è una struttura cartilaginea impari e mediana facente parte delle cartilagini principali della laringe. Forma lo scheletro della piega rivestita di mucosa che separa la radice della lingua dalla cavità laringea. È incurvata ad S sul piano sagittale e, se vista dalla fascia anteriore, è convessa in alto e concava in basso. Nello stato di riposo (quando non si parla né si deglutisce) è obliqua dal basso all'alto e in avanti e indietro. Altre Definizioni con epiglottide; sipario; gola; Si vede a sipario alzato; Ha palcoscenico e sipario; Restano in gola ai pesci; Rimedi contro il mal di gola; Pende in gola; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il sipario in gola

EPIGLOTTIDE

E

P

I

G

L

O

T

T

I

D

E

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Il sipario in gola' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.