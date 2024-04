La Soluzione ♚ Un reato in aria

La definizione e la soluzione di 12 lettere: Un reato in aria. DIROTTAMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su un reato in aria: Il dirottamento aereo è un'azione illegale, spesso di matrice terroristica o dimostrativa, che consiste nell'assumere il controllo di un aeromobile non di proprietà. Il fenomeno è altrimenti noto come pirateria aeronautica o pirateria aerea, mentre coloro che lo mettono in atto sono a volte noti come pirati del cielo o pirati dell'aria. Con l'espressione "dirottamento" in italiano a volte si indica anche la diversione dell'aeromobile verso un aeroporto alternato, indicata in inglese come diversion, termine che in italiano viene tradotto appunto come dirottamento, creando confusione con l'azione criminale, che in inglese è invece chiamata hijack.

