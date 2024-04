La Soluzione ♚ È nocivo all atleta La definizione e la soluzione di 16 lettere: È nocivo all atleta. SUPERALLENAMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su e nocivo all atleta: Il sovrallenamento o sindrome da sovrallenamento, in inglese overtraining o overtraining syndrome (OTS) è una condizione fisica, comportamentale ed emotiva che si verifica quando il volume, l'intensità e la frequenza dell'esercizio fisico di un individuo superano la sua capacità di recupero. Il soggetto in sovrallenamento subisce uno stallo nel miglioramento delle prestazioni, e può accusare una perdita di forza e benessere. Il sovrallenamento è un problema comune nell'allenamento di endurance, nel resistance training (allenamento coi pesi), ma anche in altre discipline sportive praticate in maniera molto intensa, duratura e frequente. Altre Definizioni con superallenamento; nocivo; atleta; Un atleta che si sbraccia; La specialità in cui l atleta gira su se stesso 3-4 volte; Un atleta che si misura sul tappeto; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a È nocivo all atleta

SUPERALLENAMENTO

Lae verificata di 16 lettere per risolvere 'È nocivo all atleta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.