Un verso de Il 5 maggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verso de Il 5 maggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SETTENARIO

Significato/Curiosita : Un verso de il 5 maggio

Napoleone bonaparte, avvenuta il 5 maggio dello stesso anno nel suo esilio all'isola di sant'elena. manzoni aveva già incontrato il generale all'età di quindici... Ungaretti, nasconde settenari nelle sue opere: per esempio i due versi di mattina possono essere metricamente letti come un settenario, così come i quattro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

