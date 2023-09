Una aggiunta nel contratto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una aggiunta nel contratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POSTILLA

Significato/Curiosita : Una aggiunta nel contratto

È affermata una figura generale di contratto, anche se numerosi ordinamenti presentano, in aggiunta alla disciplina generale del contratto, specifiche... La postilla amiatina è un documento del 1087 che rappresenta una delle più importanti testimonianze del passaggio in italia dal latino al volgare. il documento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

