Se è soddisfatto fa le fusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è soddisfatto fa le fusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GATTO

Significato/Curiosita : Se e soddisfatto fa le fusa

Solo per le dimensioni della statua, che doveva essere fusa in bronzo, ma anche per l'intento di scolpire un cavallo nell'atto di impennarsi e abbattersi... Disambiguazione – "gatto" e "gatta" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi gatto (disambigua) o gatta (disambigua). il gatto domestico (felis...