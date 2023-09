I rossoblù in campo a Marassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I rossoblù in campo a Marassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GENOANI

Significato/Curiosita : I rossoblu in campo a marassi

Anche come stadio di marassi o marassi dal nome del quartiere genovese dove sorge, è il più antico impianto calcistico d'italia in attività al 2023, essendo... Prime vittorie furono a un torneo per "giovinetti" il 7 giugno 1903 ove i genoani sconfissero le selezioni del liceo d'oria e dell'istituto genova. nello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

