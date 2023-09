Psicologo rivale di Freud - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Psicologo rivale di Freud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ADLER

Significato/Curiosità : Psicologo rivale di Freud

Alfred Adler è stato uno psicologo austriaco e un rivale di Sigmund Freud nella prima metà del XX secolo. Fondatore della psicologia individuale, Adler ha sviluppato una teoria psicologica che si differenziava significativamente da quella di Freud. Contrariamente alla teoria freudiana che enfatizzava l'importanza dei desideri sessuali e dell'inconscio, Adler ha posto l'accento sulla ricerca di un senso di scopo nella vita e sulla motivazione individuale. Ha sostenuto che le persone sono motivate a superare i loro sentimenti di inferiorità intrinseca e a perseguire obiettivi di realizzazione personale. Adler ha anche introdotto il concetto di complesso d'inferiorità.

