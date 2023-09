È propria delle bevande gasate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È propria delle bevande gasate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : EFFERVESCENZA

Significato/Curiosita : E propria delle bevande gasate

Creata negli anni quaranta dall'azienda milanese s.a.g.a. (società acque gasate e affini). a essa vennero poi affiancati altri prodotti simili come oransoda... Riferimento. il vino spumante è un vino caratterizzato da rilevante effervescenza, dovuta ad anidride carbonica disciolta. il termine "spumante" si riferisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È propria delle bevande gasate : propria; delle; bevande; gasate; Molti mariti così definiscono la propria moglie; Desiderosi di ritornare nella propria terra; Si esalta per la propria patria; È propria d un governo sull orlo della crisi; Esclamazione propria dell impaziente; Un classico inizio da quaderno delle confidenze; Una delle grandezze fondamentali in fisica; Una delle quattro stagioni; Piccola pianta delle Labiate; Ognuno dei piccoli denti del margine delle foglie; bevande digestive che si possono prendere anche al bar; Forniva cibi e bevande alla truppa; bevande dissetanti; bevande corroboranti; Un contenitore per bevande ; Molte sono gasate ;

Cerca altre Definizioni