Un processo di scissione petrolifera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un processo di scissione petrolifera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRACKING

Significato/Curiosita : Un processo di scissione petrolifera

Produzione di energia elettrica. spesso viene impropriamente chiamato nafta, da cui si distingue per un processo di raffinazione migliore e per fini di utilizzo... Il cracking (in italiano piroclàsi o piroscissione) in chimica è un processo attraverso il quale si ottengono idrocarburi paraffinici leggeri per rottura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

