Pappagalli variopinti - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : ARE

Significato/Curiosita : Pappagalli variopinti

Descrive un metodo per insegnare a parlare ai pappagalli. assieme ai colori sgargianti che quasi tutti i pappagalli mostrano, la capacità di "parlare" li rendeva... are – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di arecibo, arecibo, porto rico are – codice iso 3166-1 alpha-3 per gli emirati arabi uniti are –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

