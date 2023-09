Non lo sono i ciechi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lo sono i ciechi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VEDENTI

Significato/Curiosita : Non lo sono i ciechi

i ciechi e l'elefante è una parabola che ha avuto origine nell'antico subcontinente indiano, da dove è stata ampiamente diffusa. è la storia di un gruppo... Prima causa di cecità nei paesi economicamente sviluppati (41% dei non vedenti), a cui segue il glaucoma (16%). nei paesi poveri invece, la cataratta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

