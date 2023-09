Nel periodo è fra due virgole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel periodo è fra due virgole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INCISO

Significato/Curiosita : Nel periodo e fra due virgole

Costituisce il ruolo della virgola), ma qualcosa di intermedio tra queste due funzioni. questo segno risulta perciò utile nei periodi lunghi e complessi, ricchi... Come questo, l'inciso può presentare ellissi del verbo: giorgio, benché raffreddato,... ^ francesco sabatini e vittorio coletti, inciso, in il sabatini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Nel periodo è fra due virgole : periodo; virgole; Il periodo preistorico noto come età del rame; periodo nero; Un periodo geologico; periodo di tempo che nella Chiesa cattolica precede e segue una solennità religiosa; Il periodo del ventesimo secolo; In prosa stanno spesso fra due virgole ; Quella musicale non ha né punti né virgole ; Il discorso tra virgole tte caporali; Il discorso con le virgole tte; Lo sono i discorsi non chiusi tra virgole tte;

