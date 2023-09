Marchio italiano di jeans - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marchio italiano di jeans. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARRERA

Significato/Curiosita : Marchio italiano di jeans

Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. jesus jeans è un marchio italiano di jeans, prodotto a partire dal 1971 dal maglificio calzificio... Nuova anche la trazione integrale della 911 carrera 4. sia le 911 carrera 2 (a 2 ruote motrici) che le 911 carrera 4 erano disponibili in versione coupé o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Marchio italiano di jeans : marchio; italiano; jeans; Un marchio dei distributori tedeschi; Un marchio di molte biro; marchio tedesco di profumi e abbigliamento; marchio di pneumatici fondato in Regno Unito; Un noto marchio varesino di biancheria intima; Nata a Bologna l 11 settembre 1995 è una giovane promessa del cinema italiano ; Filippo Tommaso celebre scrittore futurista italiano ; Nato a Massa il 19 febbraio 1986 è un giornalista e conduttore Tv italiano ; Lo sono le lingue come l italiano e lo spagnolo; Il fisico italiano Nobel 1959; Il colore dei jeans ; Lo sono i bluejeans molto usati; In jeans e in tela; Varietà di tessuto jeans ; Il Rosso dei blue jeans ;

Cerca altre Definizioni