Un locale con la birra alla spina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un locale con la birra alla spina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PUB

Significato/Curiosita : Un locale con la birra alla spina

birra ichnusa è un marchio di birra prodotta in sardegna, di proprietà del gruppo olandese heineken. prende il nome da un'antica denominazione di origine... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pub (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento commercio non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

