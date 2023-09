Un lago piemontese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un lago piemontese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORTA

Il lago maggiore o verbano (lagh magior in lombardo e piemontese) è un lago prealpino di origine fluvioglaciale della regione geografica italiana. le sue... orta san giulio (òrta in piemontese e in lombardo) è un comune italiano di 1 136 abitanti della provincia di novara in piemonte. fa parte del circuito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un lago piemontese : lago; piemontese; Il lago che si biforca in due rami; La zona veneta con il lago di Misurina; Il lago dei Francesi; Il lago scozzese con un fantomatico mostro; GP del Brasile : Interlago s = GP di Gran Bretagna : x; Tipico piatto piemontese ; Un pesce lacustre e una marinatura piemontese ; Città piemontese nota per gli spumanti; Tipico dolce piemontese ; Noto marchio piemontese specializzato in spumanti;

