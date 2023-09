Impianto di smaltimento rifiuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impianto di smaltimento rifiuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : INCENERITORE

Significato/Curiosità : Impianto di smaltimento rifiuti

Un inceneritore è un impianto di smaltimento dei rifiuti che utilizza il processo di incenerimento per ridurre il volume dei rifiuti solidi urbani e, contemporaneamente, per generare energia termica o elettrica. Questi impianti sono progettati per bruciare rifiuti a temperature molto elevate, generalmente tra i 850°C e i 1.200°C, convertendo i materiali organici e inorganici in ceneri e gas. L'energia termica generata può essere utilizzata per produrre vapore e generare elettricità o per scopi industriali. Gli inceneritori sono controversi per via delle preoccupazioni ambientali legate alle emissioni di inquinanti atmosferici e di sostanze tossiche. Molti sforzi sono stati compiuti per migliorare la tecnologia e minimizzare l'impatto ambientale degli inceneritori, mediante l'installazione di dispositivi di controllo delle emissioni e il riciclaggio delle ceneri residue. Tuttavia, le opinioni sulla loro efficacia e sostenibilità variano notevolmente, e gli inceneritori rimangono un argomento di discussione nei dibattiti sulla gestione dei rifiuti.

