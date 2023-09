Giorni non festivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giorni non festivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FERIALI

Significato/Curiosita : Giorni non festivi

giorni festivi. in culture non cristiane, il ritmo può variare: nel calendario rivoluzionario francese, le festività si ripetevano ogni dieci giorni in... Progetto di riferimento. i los marcellos ferial (in alcune incisioni il nome è riportato come i marcellos ferial) è stato un gruppo musicale italiano nato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

