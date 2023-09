Il Garrett del West - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Garrett del West. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PAT

Significato/Curiosita : Il garrett del west

The kid, cui legò il suo nome, dapprima inseguendolo e quindi uccidendolo, il 14 luglio 1881. un tempo barista di professione, garrett divenne poi sceriffo... Suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. patrick james riley, detto pat (rome, 20 marzo 1945) è un ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il Garrett del West : garrett; west; Il garrett che uccise il famoso bandito Billy the Kid; Gli strumenti di Niccolò Paganini e David garrett ; Il garrett che uccise Billy thè Kid; Billy the e Pat garrett ; _ garrett : uccise il bandito Billy the Kid; II west con i conestoga; La west wood stilista legata alla subcultura punk; È d onore in un film west ern con John Wayne; Un celeberrimo west ern: Per dollari; Ulula nei west ern;

