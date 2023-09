Fra Genovesi e Imperiesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fra Genovesi e Imperiesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SAVONESI

Significato/Curiosita : Fra genovesi e imperiesi

Il pesto alla genovese (pronuncia in ligure genovese: /'pestu/, in ligure ponentino: /'pitu/) è un condimento tradizionale tipico originario della liguria... Dal xv al xix secolo, e alle offerte votive di famiglie aristocratiche savonesi e genovesi. vi si conservano preziosi paramenti in tessuto operati o ricamati...