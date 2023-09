Un filtro del sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un filtro del sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RENE

Significato/Curiosita : Un filtro del sangue

Alle vie urinarie costituiscono l'apparato urinario, che filtra dal sangue i prodotti di scarto del metabolismo e li espelle tramite l'urina. il settore della... 30 g di sangue. il rene di sinistra è solitamente un po' più voluminoso. il rene raggiunge il volume massimo a 25-30 anni. il rene dell'anziano si atrofizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un filtro del sangue : filtro; sangue; Differenziano il filo dal filtro ; A + filtro del sangue; Un filtro contro le email indesiderate; Una maschera con il filtro ; Far passare un liquido attraverso un filtro ; In quelle d oro non c è sangue ; Il sangue delle piante; A molti piace al sangue ; Raccoglie e dona sangue ; Fa gelare il sangue nelle vene;

Cerca altre Definizioni