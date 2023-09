Elettrodomestico con la frusta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elettrodomestico con la frusta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SBATTITORE

Significato/Curiosita : Elettrodomestico con la frusta

Dotazione tre tipologie specifiche di utensili: frusta foglia (o frusta k); frusta a filo; gancio. la frusta foglia è adatta ad ingredienti per i quali lo... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. lo sbattitore o frustino o frullino è un utensile da cucina usato per frullare, montare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

