Il re cui attentò Muzio Scevola - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PORSENNA

Da singoli atti di valore dei romani, come quelli di orazio coclite, muzio scevola e clelia, che convinsero porsenna a levare l'assedio da roma. lo stesso... Edile. lars porsenna potrebbe quindi essere anche una corruzione di questo titolo. lo stesso argomento in dettaglio: assedio di roma (porsenna). in quel...