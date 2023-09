Confinano con i Turchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confinano con i Turchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIRIANI

Significato/Curiosita : Confinano con i turchi

Amministrative, l'egeo settentrionale e l'egeo meridionale che a est confinano con la turchia. bagna anche le coste occidentali della turchia, suddivise... Dei quali uno dei principali esponenti siriani fu francis marrash. nel corso del xx secolo i letterati siriani contribuirono attraverso la letteratura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Confinano con i Turchi : confinano; turchi; confinano con gli Azeri; confinano con i Perugini; confinano con Algerini e Egiziani; confinano anche con i turchi; confinano con i Trentini e i Lombardi; Fra i turchi e i Giordani; L isola della turchi a all imbocco dei Dardanelli; Confinano anche con i turchi ; L isola divisa fra i Greci e i turchi ; In turchi a e in Canada;

Cerca altre Definizioni