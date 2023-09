È concitato quello di chi discute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È concitato quello di chi discute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TONO

Significato/Curiosita : E concitato quello di chi discute

Conciare per il dì delle feste malmenare, procurando danni visibili alla pelle. conoscere i propri polli sapere con chi si ha a che fare e perciò saper gestire... Prefettura di iwate tono – è una città della repubblica democratica del congo tono – è un fiume peruviano tono – è una frazione di milazzo (me) tono – peculiarità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È concitato quello di chi discute : concitato; quello; discute; Augusto fondò quello romano; quello di magnesio è usato come antiacido; È noto quello di potassio; quello reale è un anatra dalle piume multicolori; Un complesso come quello delle sorelle Lescano; discute re confrontarsi; Si commette discute ndo i dogmi della Chiesa; Quello soli fa discute re; Quando se ne parla fa discute re; Ci si siede per discute re;

