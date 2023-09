Il browser di Apple - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il browser di Apple. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SAFARI

Significato/Curiosita : Il browser di apple

Safari è un browser web sviluppato da apple inc. basato su webkit, disponibile per i sistemi operativi ios, ipados e macos. fu presentato il 7 gennaio 2003... Così via); per distinguerla dal safari inteso come battuta di caccia, questo tipo di escursione viene anche chiamata safari fotografico o fotosafari. a causa...