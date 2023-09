Borsetta da sera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Borsetta da sera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TROUSSE

Significato/Curiosita : Borsetta da sera

Ciascuno, milano, refettorio di santa maria delle grazie schizzo di borsetta da signora, 1497, disegno, milano, biblioteca ambrosiana intrecci vegetali... Una trousse da cucito è un contenitore utilizzato per riporre e / o trasportare attrezzature per cucire. lavoratore di cucito scatola da cucito (~ 1955)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Borsetta da sera : borsetta; sera; La borsetta delle Inglesi; Una borsetta con la lampo per penne e matite; La borsetta inglese; Si tiene in borsetta ; La borsetta ... del canguro; Il Jean de misera bili; L ordine di insetti di cui fa parte la fillossera ; Può diventare rosso di sera ; sera ta di gala; Una tessera per l autostrada;

Cerca altre Definizioni