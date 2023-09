Assale chi si sente solo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assale chi si sente solo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MALINCONIA

Significato/Curiosita : Assale chi si sente solo

Spesso un giovane o una femmina di narvalo, l'orso bianco entra in acqua e assale agilmente il cetaceo nei punti delicati, come le pinne e la pancia, evitando... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi malinconia (disambigua). la malinconia, o melanconia secondo la variante più letteraria (chiamata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

