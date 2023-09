Si aspetta il proprio rispettando la coda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si aspetta il proprio rispettando la coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TURNO

Significato/Curiosità : Si aspetta il proprio rispettando la coda

Il "turno" è un concetto sociale fondamentale che rappresenta il principio di equità e rispetto nella distribuzione delle risorse o delle opportunità. In molte situazioni della vita quotidiana, come attese in fila in un supermercato, in un ufficio pubblico o in un parco giochi, o anche in contesti più complessi come in politica o negli affari internazionali, il concetto di turno è cruciale. Rispettare il proprio turno significa attendere pazientemente il proprio momento in una sequenza di persone o eventi, senza cercare di privilegiarsi in modo ingiusto. Questo principio è fondamentale per mantenere l'ordine sociale, prevenire conflitti e garantire che le risorse o le opportunità siano distribuite in modo giusto ed equo. Il rispetto del turno riflette valori culturali di civiltà, cortesia e condivisione delle risorse, ed è un aspetto essenziale della convivenza armoniosa in società complesse.

