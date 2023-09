L Agnelli soprannominato l Avvocato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Agnelli soprannominato l Avvocato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIANNI

Significato/Curiosita : L agnelli soprannominato l avvocato

Sciistica, vedi giovanni alberto agnelli (pista sciistica). giovanni alberto agnelli, colloquialmente noto come giovannino agnelli (milano, 19 aprile 1964 –... Altri significati, vedi gianni (disambigua). gianni è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: giani, gianno alterati: giannino, giannello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

