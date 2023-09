Venne detta Nuova Olanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venne detta Nuova Olanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUSTRALIA

Significato/Curiosita : Venne detta nuova olanda

Scorpione (scorpius). lo stesso argomento in dettaglio: bandiera della nuova olanda e bandiera dell'impero del brasile. bandiera del brasile olandese (1630-1654)... Vedi australia (disambigua). coordinate: 28°s 137°e / 28°s 137°e-28; 137 l'australia (pronuncia italiana /au'stralja/; in inglese: australia, pronuncia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

