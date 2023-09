Quando canta fa nomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando canta fa nomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : REO

Significato/Curiosita : Quando canta fa nomi

(cetra, dc 6009; lato a canta carla boni) 1954 – 'o core vò fa sciopero/'na chitarra sta chiagnenno (cetra, dc 6010; lato a canta carla boni) 1954 –... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi reo (disambigua). questa voce sull'argomento diritto penale è solo un abbozzo. contribuisci... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Quando canta fa nomi : quando; canta; nomi; Andata quando il verbo all infinito è ire; Il secret quando è massimo; Spostamento apparente di un oggetto rispetto a un riferimento quando lo si osserva da due punti diversi; Il quando segue X; quando si spegne è domato; canta di prima mattina; canta Sono solo parole; Un rito canta to in chiesa; canta va con Sonny; Pedrini canta nte; Un elenco di nomi ; Il Ruggero soprannomi nato Doctor Mirabilis; Li puntano gli astronomi ; A volte gli annunci economi ci cominciano così; Il nomi gnolo di un popolare mister;

Cerca altre Definizioni