Profonda sonnolenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Profonda sonnolenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SOPORE

Dimezzamento lungo, normalmente controindicate in tal senso in quanto causa di sonnolenza e riduzione della prontezza dei riflessi durante il giorno. i farmaci... Disambiguazione – se stai cercando lo stato di coscienza, vedi sopore (medicina). sopore (o sopur) è una suddivisione dell'india, classificata come town... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

