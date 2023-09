Prefisso per sotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso per sotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IPO

Significato/Curiosita : Prefisso per sotto

Parola per derivazione. a seconda del prefisso usato, la parola può assumere un significato opposto (prefisso inversivo), può essere rafforzata (prefisso rafforzativo)... Disambiguazione – "ipo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ipo (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento economia è priva o... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Prefisso per sotto : prefisso; sotto; prefisso per contro; prefisso di molti sali chimici; prefisso per unghia; prefisso duale; prefisso che sestuplica; Dànno il benvenuto a chi li mette sotto i piedi; Quelli buchi sono buoni con il risotto ; Li sotto mise Traiano; sotto messo dal poeta; Si portano sopra o sotto il ginocchio;

