Ha otto vertici - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ESAEDRO

Significato/Curiosita : Ha otto vertici

Poliedro con otto facce triangolari. l'ottaedro regolare è uno dei cinque solidi platonici, le cui facce sono triangoli equilateri. ha sei vertici e dodici... Progetto di riferimento. in geometria solida un esaedro è un poliedro con sei facce. esistono 7 tipi di esaedri convessi: questi sono distinti dalla combinatoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

