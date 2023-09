Ogni arnese ne ha uno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ogni arnese ne ha uno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : USO

Significato/Curiosita : Ogni arnese ne ha uno

The gadget (in italiano "l'arnese") fu il nome in codice della prima bomba atomica realizzata e costruita nell'ambito del progetto manhattan che fu fatta... Loro dedicati uso – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di usino (papua nuova guinea) uso – diritto reale minore di godimento uso – fonte del...