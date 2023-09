Non ne fanno parte i cacciatorpedinieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ne fanno parte i cacciatorpedinieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : MARINA MERCANTILE

Significato/Curiosita : Non ne fanno parte i cacciatorpedinieri

Pacifico durante la seconda guerra mondiale. nella prima parte del xx secolo i cacciatorpediniere crebbero in forza ed efficacia. innovazioni come la propulsione... Argomento in dettaglio: marina mercantile italiana e codice della navigazione. giuridicamente le attività relative al naviglio mercantile in italia sono regolate... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

