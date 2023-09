Il nome croato dell isola di Veglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome croato dell isola di Veglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : KRK

Significato/Curiosita : Il nome croato dell isola di veglia

veglia (in croato krk, curicta; in dalmatico vikla; in greco antico , kyrikon) è la più popolata e, dopo cherso, la più estesa isola del mare adriatico... Un milione di veicoli all'anno. il più lungo tra i due archi del ponte (krk i) è il secondo arco in calcestruzzo al mondo per lunghezza e tra gli archi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

