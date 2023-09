Lacerare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lacerare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STRAPPARE

Significato/Curiosita : Lacerare

Lubrificante. è necessario avere le unghie accuratamente limate per non lacerare neanche minimamente la mucosa. è necessario non avere tagli, abrasioni... Montanaro, strappare lungo i bordi. ecco la serie animata di zerocalcare, in il foglio, 17 novembre 2021. url consultato il 18 novembre 2021. ^ 'strappare lungo...