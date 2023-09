È grato al trapassato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È grato al trapassato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EREDE

Significato/Curiosita : E grato al trapassato

Pistola verso di lui, venendo all'ultimo trapassato da michonne e ucciso, non prima però che il colpo parta e colpisca di striscio carl in un occhio. il... Nei debiti del defunto. la definizione di "erede universale" (in universum ius) distingue, pertanto, l'erede dal legatario: ossia da quel soggetto che...