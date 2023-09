L eroe virgiliano che fondò Lavinio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L eroe virgiliano che fondò Lavinio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENEA

Significato/Curiosita : L eroe virgiliano che fondo lavinio

Superum, …» (it) «canto l'armi e l'eroe, che primo dai lidi di troia, profugo per fato, giunse in italia alle spiagge di lavinio, vessato alquanto attraverso... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enea (disambigua). enea (in greco antico: aea, ainèias; in latino: aeneas, -ae) è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

