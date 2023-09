Lo è la dieta a base di farinacei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la dieta a base di farinacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : MEDITERRANEA

Significato/Curiosita : Lo e la dieta a base di farinacei

La presenza di un primo piatto a base di farinacei (come la pasta o la polenta) o di cereali (come il riso), per cui, a volte la cena è composta da quello... Ferroviaria gestita dalla mittel università mediterranea dieta mediterranea anemia mediterranea mediterranean fleet – flotta inglese nel mediterraneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è la dieta a base di farinacei : dieta; base; farinacei; Non la conosce mai chi è a dieta ; Li evita chi sta a dieta ; Lo smaltisce chi si mette a dieta ; Non hanno bisogno di mettersi a dieta ; Li butta giù chi sta a dieta ; Il dietrofront verso la base ; Una specialità a base di gelatina; Il considerare l interesse personale come base di ogni motivazione; Piatto a base di listarelle di carne spesso manzo; L ingrediente base della salsa guacamole;

Cerca altre Definizioni