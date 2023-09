Così per Livio e Cicerone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così per Livio e Cicerone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SIC

Significato/Curiosita : Cosi per livio e cicerone

Eguagliato tito livio» (quintiliano, institutio oratoria, x, 1, 101) tito livio (in latino: titus livius; patavium, 59 a.c. – patavium, 17 d.c.) è stato uno... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sic (disambigua). questa voce sugli argomenti frasi e lingua latina è solo un abbozzo. contribuisci... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Così per Livio e Cicerone : così; livio; cicerone; così sono dette le chiazze di grasso nel brodo; così è l acqua calcarea; così sono metà degli scacchi; così si mangiano i semi dell arachide; così una risata di cuore; Duecentouno per livio ; livio , poeta classico romano; L arte seguita da Tito livio ; La bocca di livio ; Le consonanti di livio ; Li spendeva cicerone ; Affinché per cicerone ; Fu maestro di cicerone ; Fece esiliare cicerone ; Andate con cicerone ;

Cerca altre Definizioni