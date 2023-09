Come la voce del raffreddato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la voce del raffreddato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAUCA

Significato/Curiosita : Come la voce del raffreddato

Nella camera magmatica, dove si sarebbe raffreddato fino a 850 °c e si sarebbe attivata la cristallizzazione. la testimonianza più rilevante su ciò che... Helmut albert rauca (falkenstein, 3 novembre 1908 – kassel, 29 ottobre 1983) è stato un militare tedesco con cittadinanza canadese, responsabile dell'olocausto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Come la voce del raffreddato : come; voce; raffreddato; come la calcolatrice non digitale; come dire alt; Lo è un elemento chimico come il fluoro; come il mantello del cavallo risultato dalla mescolanza di peli bianchi e neri; Quello di magnesio è usato come antiacido; Aveva una poderosa voce ; Inflessioni di voce ; Li sostengono a voce i candidati; La voce della cornacchia; voce non confermata nel linguaggio giornalistico; Il naso di chi è raffreddato ; Fenomeno incontrollato tipico di chi è raffreddato ; Ne fa molti chi è raffreddato ; L ha perso i raffreddato ; Verbo per chi è raffreddato ;

